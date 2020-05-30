В субботу, 30 мая, в Украине будет дождливо. Осадки ожидаются во всех регионах страны. Температура воздуха поднимется до +14...+21 градуса.

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в западных областях ночью ожидается +9...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+17. В Черновцах и Ужгороде вероятные несильные дожди, в остальных регионах также предвидятся осадки, но их мощность будет больше.

В южной части страны будет теплее: до +16...+19 днем и +10...+13 ночью. Также прогнозируются дожди. Впрочем, осадки ожидаются и в северных, а также центральных областях, где температура воздуха будет держаться на таком же уровне.

В восточных регионах будет еще теплее: +19...+21 градус днем, +12...+15 ночью. На протяжении всех суток возможны осадки.

Напомним, синоптик сообщила, что скоро в Украине закончатся дожди, а 31 мая выглянет Солнце.