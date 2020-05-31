Трамп предложил пригласить на саммит G7 Россию и еще три страны

Президент США Дональд Трамп предложил пригласить на будущий саммит "Большой семерки" Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Об этом сообщила корреспондент Белого дома Паула Рейд в Twitter.

Так, Трамп назвал саммит неэффективным и устаревшим, предложив присоединить к нему представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии.

"Я не вижу того, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - считает Трамп.

Отметим, после аннексии Крыма и пособничества "ЛДНР" в 2014 году саммит "Большой восьмерки" проходил без России и стал называться G7. В этом году встреча G7 должна состояться не ранее сентября.

Однако накануне Трамп предлагал провести классический саммит в конце июня. Эти планы отложила пандемия коронавируса и теперь, вероятно, встреча состоится по видеосвязи.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что думает провести встречу лидеров стран "Большой семерки" (G7) у себя в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на бушующую пандемию COVID-19.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции главы Белого дома.