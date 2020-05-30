Правительство Украины ослабило ограничения для граждан старше 60 лет на посещение спортивных мероприятий, а для учеников - на прохождение ВНО.

Как сообщает правительственный портал, Кабинет министров внес изменения в постановление, которое устанавливает в Украине адаптивный карантин.

"Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований. При этом лица, приезжающие в Украину из-за границы или пересекающие линию разграничения с временно оккупированными территориями для внешнего независимого оценивания (ВНО), не должны находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы или пунктов пропуска. То же самое применяется к лицу, которое сопровождает этого ребенка", - прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства 29 мая.

Напомним, постановление №392, которым устанавливается адаптивный карантин, было принято правительством 20 мая.

Ранее "Страна" рассказывала, как будут пускать выпускников на пробное ВНО.