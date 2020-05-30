Житель Киева рассказал о том, как водитель черного джипа напал на него с кулаками за то, что парень на велосипеде не позволил ему проехать по тротуару на автомобиле.

Об этом Виталий Павлюк рассказал на своей странице в Facebook.

"Всем привет, только меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда. Фото авто прикрепил в посте. Со мной ничего серьезного, буду жить. Держаться!", - рассказал он.

Немногим позже велосипедист опубликовал и схему произошедшего на карте, объяснив, что сам не ездит на велосипеде по тротуару, но, увидев наглость водителя, решил преградить ему путь. Парень сразу же обратился в полицию.

Спустя несколько часов прокуратура Киева сообщила, что 48-летнего водителя нашли и уже вручили ему сообщение о подозрении в хулиганстве - нарушение правил дорожного движения и нанесение телесных увечий гражданину полицейские не засчитали. Кроме того ,в отчете полиции почему-то указано, что велосипедист сам ехал по тротуару.

"Водитель внедорожника Volkswagen, двигаясь в пробке, решил объехать другие автомобили и с этой целью в нарушение правил дорожного движения съехал с проезжей части на тротуар, который предназначен для движения пешеходов вдоль жилого дома. В это время по пешеходному тротуару двигался велосипедист, который сделал водителю замечание. В ответ подозреваемый, демонстрируя явное неуважение к существующим правилам поведения, поведя себя особенно нагло и грубо, подошел к велосипедисту и умышленно нанес ему несколько ударов в лицо, причинив телесные повреждения", - указано в сообщении.

Напомним, на Майдане собрались десятки велосипедистов, которые предпочли добираться на работу на велосипедах. Ассоциация велосипедистов в очередной раз проводит акцию "На велосипеде на работу"

Как сообщала "Страна", суд определил водителю грузовика, который сбил группу велосипедистов в Броварском районе Киевской области, меру пресечения в виде содержания под стражей.