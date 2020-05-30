На выходных ожидается значительное ухудшение погодных условий в отдельных областях Украины и Киеве. В связи с этим спасатели призвали украинцев быть осторожными и по возможности не уезжать далеко от дома.

Предупреждение опубликовала в Facebook пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС отметили, что по данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью и 31 мая днем в северной части Украины, в частности в Киеве, ожидаются сильные дожди. Поэтому объявлен первый уровень опасности - желтый.

"Просим граждан быть осторожными во время пребывания на улице, соблюдать правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальнее расстояние", - обратились к ГСЧС к киевлянам.

Ранее "Страна" писала, что на выходных будет не только дождливо, а в западных областях еще и холодно.

А в четверг мы сообщали, что в Одессе выпала двухмесячная норма осадков.