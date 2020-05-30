Президент США Дональд Трамп, который ранее сегодня порвал все отношения с ВОЗ, ограничил въезд в страну ученых из КНР, поскольку они могут угрожать безопасности США.

Об этом говорится в тексте документа, выпущенного Трампом, передает РИА Новости.

Документ обвиняет КНР в "широкой и хорошо финансируемой" кампании по приобретению секретных технологий и интеллектуальной собственности США, в частности, для модернизации Народно-освободительной армии Китая.

"Прекращается и ограничивается въезд в США не являющихся иммигрантами граждан КНР, которые добиваются въезда по визам типа F и J для учебы или исследований в США и получающих или получавших финансирование, работающих, учащихся или проводящих исследования от имени любого учреждения КНР, которое реализует или поддерживает "стратегию слияния военно-гражданских технологий", за исключением студентов", - говорится в тексте прокламации.

"КНР занимается широкой и хорошо финансируемой деятельностью по приобретению секретных технологий США и интеллектуальной собственности, в частности для модернизации и усиления потенциала своих вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая... это является угрозой долгосрочной экономической жизнеспособности нашей страны и безопасности американского народа", - заявил Трамп.

Он обвинил США в использовании "нетрадиционных сборщиков интеллектуальной собственности", в том числе студентов и исследователей.

США обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и технологии. Администрация США объявляла, что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.

Ранее Трамп объяснил, почему разорвал все отношения Соединенных Штатов с ВОЗ.

Также мы сообщали, что в США одобрили санкции против Китая из-за притеснения уйгуров.