Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ей ничего неизвестно о подписании подозрения радикалу Сергею Стерненко, убившему человека в Одессе.

Об этом она сказала в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Мне неизвестно о том, что подписано подозрение. Но снова-таки, я пытаюсь не погружаться в это дело, потому что оно получает какой-то такой странный окрас. И мне кажется, что генеральный прокурор должен заниматься системными нападениями и системной проблематикой. В данном случае у меня абсолютно в курсе заместитель, который курирует это направление. Думаю, что это надо спрашивать у него. Мне неизвестен факт того, что подозрение подписано, вручено или что-то другое", - призналась глава Офиса генпрокурора.

Как писала "Страна", 18 мая Стерненко, который убил одного человека и ранил второго в 2018 году, признали потерпевшим.

Мы также сообщали, что суд обязал Венедиктову отменить незаконное постановление о передаче дела радикала в Главное следственное управление СБУ и вернуть его в Национальную полицию.