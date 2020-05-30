Экс-полицейскому, задержанному по делу Джорджа Флойда, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Напомним, что 46-летний афроамериканец умер в больнице после того, как во время задержания полицейский придавил ему горло коленом, несмотря на крики мужчины, что он задыхается. После случившегося в США начались массовые протесты.

Как сообщает CNN, полицейского арестовали и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Он отметил, что обвинения по делу были предъявлены в рекордно короткие сроки, однако у следствия для этого есть достаточное количество доказательств.

Флойда подозревали в использовании фальшивых документов. Видео его задержания появилось в Сети в начале недели. На нем видно, как полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю.

Один из них надавил Флойду коленом на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, но полицейские не реагировали на это.

Позднее стало известно, что Флойд умер в больнице. Четверых полицейских, которые участвовали в задержании, вскоре после этого уволили.

Ранее "Страна" сообщала, что США могут выслать из страны три тысячи китайских студентов из-за Гонконга.

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