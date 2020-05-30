Последние выходные мая погода в Украине будет холодной и влажной, однако уже 31-го числа можно будет увидеть Солнце.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Выходные, последние майские выходные, когда прошлые годы Киев гудел от кондиционеров, тушил жару, гуляний, арт-событий, дней города, мини-юбок, тоненьких футболок с веселыми принтами, дачных приключений, ночных на склонах Днепра, так вот, нынешние выходные снова будут с циклоном. Я уже никак это не комментирую, просто грустно выглядываю из-под зонты, встряхиваю дождь с осенних кроссовок, протираю очки от дымки, закручиваю вокруг шеи большой шарф и под какую-то мелодию о дожде (можете выбрать, которая вам больше нравится) монотонно начинаю", - заявила она.

Так, с 30 по 31 мая в большинстве украинских областей будет наблюдаться холодная и влажная погода, интенсивность дождей зависит от территории, однако теплой погоды не будет почти нигде. Из-за циклона Isolde на Востоке ожидаются сильные грозы, на Западе - сильные порывы ветра. В центральной, южной и северной Украины эти стихии смешаются.

Самые сильные дожди польют на Севере Украины в субботу, 30 мая. Однако уже 31-го на той же территории время от времени может проглянуть Солнце.

В западных областях температура будет на уровне +9 +14 градусов. На Юге - от +18 до +22 градусов. Всего на территории страны температура будет колебаться от +15 до +19 градусов.

В столице 30 мая будет холодно и дождливо, а ближе к воскресенью будут недолгие прояснения, температура может подняться до +15 +17 градусов днем и до +10 +12 градусов ночью.

Из-за высокой влажности воздуха по ночам, утром возможны туманы, потому синоптик рекомендует водителям быть осторожнее на дорогах. Потепление, по словам Диденко, придет в Украину только на следующей неделе.

"Надеюсь, что от нас еще что-то останется, кроме лужевых дождевых озер", - добавила она.

Напомним, в последнюю субботу весны, 30 мая, погода в Украине будет очень влажной - дожди пройдут во всех регионах страны. Теплее всего завтра будет на Востоке, а вот жителям западных областей придется одеться потеплее.

Как сообщала "Страна", на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.