Прототип корабля для межпланетных полетов Starship, над которым работает компания Илона Маска SpaceX, взорвался при испытаниях в Техасе. Это уже третий по счету в этом году выход космического аппарата из строя при испытаниях.

Об инциденте сообщает сайт Space.com.

SpaceX проводил огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 в деревне Бока-Чика (штат Техас). Все шло штатно, пока через некоторое время после тестов не возникла утечка топлива и прототип не взорвался.

Момент взрыва смотрите на 1 ч 21 мин.

В апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул во время наддува жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором. Еще один прототип Starship SN1 в феврале тоже разорвался на части при тестовом наддуве азотом.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая включает многоразовые ракету-носитель Super Heavy и корабль Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Местом запуска и посадки системы выбран Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.

Как писала "Страна", в ноябре прошлого года Starship Mk1 взлетел на воздух при испытаниях на герметичность.

Мы также сообщали, что 27 мая должен был стартовать космический корабль Crew Dragon в рамках совместного проекта SpaceX и NASA, однако запуск перенесли на субботу, 30 мая.