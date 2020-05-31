Всемирная организация здравоохранения полагает, что в Латинской Америке, которая стала новым эпицентром распространения коронавируса, около 14 миллионов граждан могут начать голодать из-за веденных ограничительных мер и безработицы на фоне карантина.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, количество голодающих может вырасти до 14 миллионов, поэтому долгоиграющие последствия от пандемии коронавируса могут сказаться именно на жителях Южной Америки.

По информации ООН, в 2019 году на континенте от голода страдало 3,4 миллиона человек. Согласно расчетам, такими темпами к концу 2020 года число голодающих в Латинской Америке может вырасти до 130 миллионов человек.

Однако журналистам были предоставлены только данные о тех 11 странах региона, которые сотрудничают с ООН. Присутствия организации объединенных наций нет и в Венесуэле, где в 2019 году было известно о девяти миллионах голодающих. В связи с этим в ООН призвали расширить гуманитарную помощь и на те категории населения, которые ранее не считались нуждающимися.

Напомним, в мире в 2020 году назревает масштабный кризис, причиной которого станет не только пандемия коронавируса, но и возможные пожары, потоп, неурожай и нашествие саранчи. Природные катаклизмы, по прогнозам международных организаций, угрожают голодом бедным странам и экономическими проблемами Европе и США.

Как сообщала "Страна", не стихающая пандемия коронавируса на планете может привести уже в ближайшем будущем к серьезным проблемам с продовольствием. Так, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.