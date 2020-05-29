Минфин совместно с ГНС завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО, которое уже в ближайшее время начнет работу в тестовом режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Так, в течение месяца представители бизнеса будут иметь возможность ознакомиться с функционалом приложения в электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его усовершенствованию.

Уже с 1 августа 2020 года продукт будет доступен для полноценного использования на безоплатной основе для всех желающих.

Обязательным использование программного РРО (для определенных видов деятельности ІІ - IV групп физлиц-предпринимателей) станет с 1 января 2021 года.

В свою очередь, потребители за считанные минуты смогут проверить наличие выданного чека в базе данных ГНС. В случае его отсутствия и выдачи чека с нарушением законодательства покупатель будет иметь право на возмещение части расходов на приобретение товара.

В Минфине напомнили, что внедрение программного РРО предусмотрено Законом № 128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Запуск продукта должен был начаться еще 19 апреля 2020 года, однако в связи с карантинными мероприятиями этот срок был перенесен. Это дало возможность доработать интерфейс программного обеспечения, в частности работы в режиме офлайн.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" запустили цифровую "автоцивилку".

Также мы писали, что Рада освободила от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых.