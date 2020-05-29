Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда могут поступить транши из ожидаемого нового кредита МВФ размером в 5 млрд долларов. По его словам, 5 июня Совет директоров МВФ утвердит первый перевод по программе stand-by.

Об этом глава Кабмина сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мы завершили переговоры с МВФ. Президент также провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма 5 миллиардов долларов. И это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст возможность нам двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть", - отметил Шмыгаль.

Затем он добавил, что первый транш от МВФ на $1,9 млрд Украина ожидает сразу после утверждения Советом директоров - 5-6 июня. Осенью поступят еще $1,6 млрд, а в следующем году – $1,5 млрд.

Ранее "Страна" перечисляла обязательства, которые Украина должна выполнить для получения транша.

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