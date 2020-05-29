Появились фото пресс-секретаря Путина с запущенной после коронавируса бородой
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, сменил ли он имидж, когда появился в соцсетях с бородой.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"На время коронавируса. Никакой это не имидж. Просто не брился", - заявил он. Накануне жена Пескова Татьяна Навка опубликовала в Instagram видео, на котором ее супруг виднеется с густой бородой, хотя раньше он появлялся на публике только с усами.
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Напомним, 52-летний Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Вместе с ним в больнице находится его 45-летняя супруга Татьяна Навка. Сначала пара получала домашнее лечение, наблюдая за состоянием, но когда температура начала расти, решили обратиться к медикам.
Как сообщала "Страна", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который заразился коронавирусом и сейчас борется с опасной болезнью, все же нашел время и силы рассказать о своем самочувствии.