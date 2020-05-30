Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей" № 600-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Закон усиливает уголовную и административную ответственность за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

Так, вносятся изменения в ст. 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждения телекоммуникационной сети влекут за собой применение штрафа к гражданам от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц – от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вносит изменения в ст. 360 Уголовного кодекса Украины, согласно которым умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, технических средств телекоммуникации или сооружений связи, наказывается штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет. Повторные действия наказываются штрафом от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале апреля Рада изменила закон о местном самоуправлении и поддержала усиление ответственности за повреждение телекоммуникации.

Также мы писали, что в конце прошлого года в Украине вступил в силу закон об отмене лицензии в сфере телекоммуникаций.