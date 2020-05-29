23 мая вступило в силу большинство изменений, внесенных Законом №466 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве, в частности, относительно изменения порядка налогообложения доходов от продажи или обмена движимого имущества (транспортных средств).

Об этом напомнили в ГНС.

Установлено, что:

доход, полученный плательщиком налога от реализации первого в год объекта движимого имущества (транспортных средств) облагается по-прежнему, по нулевой ставке;

доход от продажи в течение отчетного налогового года второго объекта движимого имущества облагается по ставке 5%;

доход от продажи третьего и последующих объектов движимого имущества, полученный в течение года, облагается налогом по ставке 18% (ранее было 5%).

Ранее "Страна" сообщала, что Украина может резко повысить налоги ради транша МВФ.

Также мы писали, что Киев хочет собирать налоги в украинский бюджет на территории "ЛДНР".