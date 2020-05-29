В ГНС разъяснили, как именно в Украине выросли налоги от продажи авто
23 мая вступило в силу большинство изменений, внесенных Законом №466 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве, в частности, относительно изменения порядка налогообложения доходов от продажи или обмена движимого имущества (транспортных средств).
Об этом напомнили в ГНС.
Установлено, что:
- доход, полученный плательщиком налога от реализации первого в год объекта движимого имущества (транспортных средств) облагается по-прежнему, по нулевой ставке;
- доход от продажи в течение отчетного налогового года второго объекта движимого имущества облагается по ставке 5%;
- доход от продажи третьего и последующих объектов движимого имущества, полученный в течение года, облагается налогом по ставке 18% (ранее было 5%).
Ранее "Страна" сообщала, что Украина может резко повысить налоги ради транша МВФ.
Также мы писали, что Киев хочет собирать налоги в украинский бюджет на территории "ЛДНР".
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