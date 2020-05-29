Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал видеообращение по поводу пятничной утренней перестрелки в Броварах Киевской области. В ролике он изложил детали происшествия и пообещал наказать всех виновных.

Запись появилась на YouTube-канале МВД Украины.

По данным Авакова, в 7:15 в Броварах 67 человек "наводчиков" устроили массовую драку друг с другом со стрельбой. 28 участников этой потасовки уже задержаны, из них 22 предъявлены подозрения по 208-й статье. Изъято 16 единиц оружия.

"Очень рассчитываем, что завтра в судах им будет вынесен безальтернативный арест, и эти люди надолго сядут в тюрьму..." - сказал глава МВД.

По его словам, причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсируют маршрутных такси и тому подобное. Стоимость билета примерно 14 гривен. Это 600 000 гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок делят между собой две группы", - рассказал министр.

Он добавил, что часть рынка белая, а часть осуществляет серые перевозки. В какой-то момент две группы посчитали, что могут за счет своих серых доходов нанимать бандитов для разборок между собой.

Как в лихих 1990-х, бандиты в 6:30 назначили "стрелку", которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Одна пуля попала в окна обычных жителей. Поэтому полиция классифицирует перестрелку как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

"Именно поэтому я должен сделать так, чтобы бандиты сели в тюрьму. Мне жаль многих из них, так как это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и подзаработать по 800 гривен в день - из Винницы, из Киева, из тех же Броваров. Но другой реакции у нас не будет. Каждый из них будет сидеть в тюрьме", - заверил Аваков.

Что касается организаторов беспорядков, то по отношению к ним будет открыто отдельное производство. Кроме того, полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозки областными должностными лицами.

Министр резюмировал, что интересы перевозчиков сейчас ставятся выше интересов людей.

МВД проинформировало о деталях преступления президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела", - еще раз повторил Аваков.

Ранее "Страна" анализировала, почему в Броварах началась массовая перестрелка.

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