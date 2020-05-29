Чернобыльскую зону отчуждения откроют для посетителей, но с соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Зона отчуждения открывается для посещения, но с определенными ограничениями. В соответствии с Приказом ГАЗО на территории зоны отчуждения разрешено осуществлять массовые (культурные, социальные, религиозные и другие) меры, в частности посещение с целью ознакомления с учетом запретов, определенных пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий", - указано в сообщении.

Так, для зоны отчуждения разработали правила посещения, без соблюдения которых туристы на территорию допускаться не будут. Среди правил - прохождение температурного скрининга на КПП "Дитятки", наличие перчаток и масок, дезинфекторов для рук, а также соблюдение безопасной дистанции.

Если при прохождении скрининга у одного из группы зафиксируют температуру выше 37,2, всю группу не допустят на территорию.

До конца карантина посещать некоторые объекты будет запрещено, в целом для групп до10 человек будет действовать только один маршрут: село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС.

При этом будут действовать жесткие ограничения по времени, чтобы не задерживать следующие группы. Все ограничения будут сняты по окончанию карантина в стране.

Отмечается, что с 4 по 5 июня пройдет специальный маршрут на территории зоны отчуждения для СМИ, пока что разрабатывается маршрут.

Напомним, Чернобыльская зона отчуждения, где не так давно бушевали лесные пожары, открывается для туристов с 1 июня. На ее территории будут действовать ограничения, связанные с коронавирусным карантином в Украине.

Как сообщала "Страна", Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в тридцать четвертую годовщину Чернобыльской катастрофы опубликовал самые яркие фото Зоны отчуждения. Это - серия снимков нескольких авторов, которые были сделаны в разное время.