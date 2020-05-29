Украинцам рассказали, что собой представляют кишечные инфекции и какую профилактику от них стоит соблюдать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"От гастроэнтерологических заболеваний страдают все возрастные группы населения. Большинство - это трудоспособные люди. Болезни органов пищеварения занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения", - указано в сообщении.

29 мая - Всемирный день здорового пищеварения. По оценкам специалистов, причиной большинства заболеваний является неправильное питание и связанное с ним нарушение работы органов пищеварения.

В этом году Всемирный день здоровья пищеварительной системы посвящен микробиому кишечника. В организме человека проживает около 40 триллионов бактерий, большее количество которых находится именно в кишечнике. В совокупности они известны как кишечный микробиом.

Большое количество полезных бактерий в кишечнике может улучшить работу иммунной и психической системы, предотвратить эндокринные нарушения, кожные заболевания и рак, помочь в борьбе с ожирением. Однако некоторые виды бактерий в кишечнике могут способствовать развитию желудочно-кишечных и системных заболеваний, в частности: воспалительным болезням кишечника, астме, ожирению, метаболическому синдрому, сердечно-сосудистым патологиям, аутоиммунным, нейроповеденческому и другим заболеваниям.

Для того, чтобы сохранить микробиом кишечника здоровым стоит контролировать то, что едите, регулярность физических упражнений и то, как часто вы принимаете антибиотики.

Поэтому врачи решили напомнить о некоторых правилах сохранения здорового кишечника:

- Употребляйте больше овощей и фруктов. Они богаты клетчаткой, которая переваривается определенными бактериями в кишечнике и являются основой формирования здорового микробиома.

- Ешьте цельнозерновые продукты, семена и орехи. Цельные зерна имеют низкое содержание жира, богаты клетчаткой и крахмальными углеводами. Некоторые имеют низкий гликемический индекс (ГИ), что означает, что они обеспечивают медленное высвобождение углеводов в крови.

- Добавьте в свой рацион пробиотические и пребиотические продукты. Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые нормализуют состав и функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Они содержатся в таких продуктах: кефире, простокваше, ряженке, сыре, йогурте, тане, айране и рикотте. Пребиотики являются пищей для пробиотиков и помогают им поддерживать здоровые бактерии в кишечнике. Пребиотики есть в сырых фруктах и ​​овощах, цельных зернах, лука, бобовых.

- Избегайте искусственных подсластителей. Они негативно влияют на уровень сахара в крови и повышают чувствительность к метаболическим заболеваниям.

- Грудное вскармливание. Дети, которых кормили грудью в течение 6 месяцев имеют значительно более здоровый кишечник по сравнению с детьми, которых кормили грудью.

- Не принимайте антибиотиков без необходимости. Антибиотики наносят ущерб микробиому и иммунитету кишечника. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует обсуждать с семейным врачом необходимость применения антибиотиков и альтернативные варианты их применения.

- Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Физическая активность увеличивает количество полезных микробов.

Напомним, в Украине запретили применение и реализацию препарата для лечения и профилактики дисбактериоза кишечника "Энтерожермина". Такое решение утвердила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Как сообщала "Страна", популярный педиатр Евгений Комаровский назвал семь самых полезных круп для детей. Список он перечислил на своем сайте, отвечая на вопрос читательницы.