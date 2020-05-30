В результате сегодняшней перестрелки в Броварах Киевской области был задержан 21 человек, однако подозрения в хулиганстве скорее всего предъявят троим участникам.

Эти и другие подробности о происшествии "Страна" выяснила из своих источников.

По информации "Страны", в перестрелке получили ранения 37-летний Евгений Тулаев (ему попали из ружья в ногу) и Борис Полевой, который госпитализирован в отделение реанимации Броварской больницы в тяжелом состоянии с ранением груди. Еще один раненый отказался от госпитализации.

После приезда полиции были задержаны стрелявшие: 28-летний житель Винницы Ярослав Сацюк, 20-летний Павел Комарчук из города Бар Винницкой области, 19-летний киевлянин Владимир Микитенко и 30-летний Игорь Тромсюк из Винницы.

Несмотря на то, что полиция отчиталась о десятках задержанных, скорее всего подозрения будут предъявлены всего троим из задержанных.

Ранее "Страна" рассказывала подробности многолюдного побоища под Киевом.

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