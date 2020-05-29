В Харьковской области водитель грузового Mercedes врезался в грузовик, из-за чего произошла утечка соляной кислоты прямо на дорогу.

Об этом в пятницу, 29 мая, информирует пресс-служба ГСЧС региона.

Сообщается, что утечка произошла из-за того, что внутри грузовика, с которым столкнулся Mercedes, находилось 17 кубовых емкости с химикатом. Кислота вытекла на проезжую часть, однако спасатели быстро ликвидировали последствия происшествия.

В Харьковской области на дорогу из грузовика вылилась соляная кислота. Фото: ГСЧС

"После получения сообщения о происшествии на место аварии прибыли спасатели из 43-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне и аварийно-спасательном автомобиле в составе 7 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, к месту происшествия направлены специальный химический подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и передвижная химическая лаборатория Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

В Харьковской области на дорогу из грузовика вылилась соляная кислота. Фото: ГСЧС

В пресс-службе спасателей отметили, что для нейтрализации и уменьшения концентрации паров соляной кислоты в воздухе специалисты распылили раствор воды. Также спасателям помогли местные власти, которые организовали подвоз соды, которая использовалась для нейтрализации разлитого химического вещества.

В Харьковской области на дорогу из грузовика вылилась соляная кислота. Фото: ГСЧС

"По состоянию на 18:20, ликвидирована утечка из емкостей, лабораторией проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимых концентраций нет", - добавили представители ГСЧС.

Напомним, что недавно под Харьковом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль "ВАЗ" не уступил дорогу Audi, из-за чего легковушки столкнулись и погибли двое людей.

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