Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева пообещала Владимиру Зеленскому, что утверждение Советом директоров МВФ нового транша Украине состоится в ближайшее время. Однако в календаре заседаний руководящего органа Фонда Украина пока отсутствует.

Согласно плану, сегодня, 29 мая, прошло обсуждение выплат в рамках механизма быстрого кредитования Бангладеш.

1 июня в повестке дня заседания значатся:

пересмотр соглашения о программе стэнд-бай с Гонудрасом;

рассмотрение запроса от Соломоновых Островов на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования;

финансирование Багамских островов.

Следующее заседание состоится 3 июня, и на нем совет директоров обсудит Монголию, Барбадос и Сьерра-Леоне.

После этого руководство Фонда соберется 5 июня для рассмотрения запросов Либерии и Папуа-Новой Гвинеи.

Как видно, Украины в ближайшей повестке нет.

Мы также перечисляли все условия, под которые МВФ готов выделить Украине кредит в 5 миллиардов долларов.