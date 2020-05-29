МВФ рассмотрит украинский кредит вне плана между Гондурасом и Папуа-Новой Гвинеей
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева пообещала Владимиру Зеленскому, что утверждение Советом директоров МВФ нового транша Украине состоится в ближайшее время. Однако в календаре заседаний руководящего органа Фонда Украина пока отсутствует.
Согласно плану, сегодня, 29 мая, прошло обсуждение выплат в рамках механизма быстрого кредитования Бангладеш.
1 июня в повестке дня заседания значатся:
- пересмотр соглашения о программе стэнд-бай с Гонудрасом;
- рассмотрение запроса от Соломоновых Островов на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования;
- финансирование Багамских островов.
Следующее заседание состоится 3 июня, и на нем совет директоров обсудит Монголию, Барбадос и Сьерра-Леоне.
После этого руководство Фонда соберется 5 июня для рассмотрения запросов Либерии и Папуа-Новой Гвинеи.
Как видно, Украины в ближайшей повестке нет.
Мы также перечисляли все условия, под которые МВФ готов выделить Украине кредит в 5 миллиардов долларов.