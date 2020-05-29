Георгиева заверила Зеленского, что обсуждение украинского транша есть в ближайшей повестке МВФ. Фото: Facebook/ imf

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева пообещала Владимиру Зеленскому, что утверждение Советом директоров МВФ нового транша Украине состоится в ближайшее время. Однако в календаре заседаний руководящего органа Фонда Украина пока отсутствует.

Согласно плану, сегодня, 29 мая, прошло обсуждение выплат в рамках механизма быстрого кредитования Бангладеш. 

1 июня в повестке дня заседания значатся:

  • пересмотр соглашения о программе стэнд-бай с Гонудрасом;
  • рассмотрение запроса от Соломоновых Островов на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования;
  • финансирование Багамских островов.

Следующее заседание состоится 3 июня, и на нем совет директоров обсудит Монголию, Барбадос и Сьерра-Леоне.

После этого руководство Фонда соберется 5 июня для рассмотрения запросов Либерии и Папуа-Новой Гвинеи.

Скриншот с сайта МВФ

Как видно, Украины в ближайшей повестке нет.

Мы также перечисляли все условия, под которые МВФ готов выделить Украине кредит в 5 миллиардов долларов.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.