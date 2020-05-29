В Минздраве призвали не откладывать в длинный ящик обязательную вакцинацию даже в условиях пандемии коронавируса, так как некоторые болезни, как пневмококковая инфекция, могут быть губительны.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По состоянию на 1 мая 2020 в Украине от пневмококковой инфекции вакцинировались 1135 человек. Повторно иммунизировались- 552 человека. Людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Именно эта инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний, во время пандемии COVID-19 является критическим фактором. Ежегодно в мире регистрируют 1,6 млн летальных случаев вследствие пневмококковых заболеваний", - указано в сообщении.

Помните, вакцинация от пневмококковой инфекции не защитит от инфицирования COVID-19.

При этом отмечается, что вакцина от пневмококка не помогает при лечении коронавируса. Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазивных заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита и острого среднего отита. В частности, в прошлом году было зарегистрировано 50 случаев пневмококкового менингита, из которых 22 - у детей. Для сравнения, в 2018 году зарегистрировано 43 случая пневмококкового менингита, из которых детей всего 10.

Защититься от заболевания можно благодаря вакцинации. В Украине прививки против пневмококковых заболеваний относится к рекомендуемым. Это означает, что вакцину можно приобрести за свой счет. Иммунизацию против пневмококковой инфекции можно проводить одновременно с другими вакцинами, предусмотренными календарем прививок.

Иммунизироваться можно в любом возрасте в частных или государственных медицинских учреждениях. Стоит отметить, что 22 апреля этого года вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача Украины об Организации мероприятий по вакцинации в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это постановление разработано на основе рекомендаций Центра общественного здоровья Украины.

Согласно постановлению, нужно организовывать работу учреждений здравоохранения для проведения непрерывной вакцинации. Больницам необходимо обеспечивать четкое соблюдение правил инфекционного контроля прививок. Все пациенты во время вакцинации должны быть в медицинских масках, а медицинские работники - в масках и перчатках. Детей и взрослых, которые хотят вакцинироваться, перед прививкой должен осмотреть врач и дать разрешение на иммунизацию.

По состоянию на 1 мая этого года в Украине провели:

более 85 тысяч прививок новорожденным против туберкулеза вакциной БЦЖ;

более чем 70 тысяч прививок от полиомиелита детям до года;

более 70 тысяч прививок АКДС вакциной для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка детям в возрасте до одного года;

почти 500 тысяч прививок АДС-М вакциной для профилактики дифтерии и столбняка среди взрослых.

В среднем это лишь 20% от плана, в несколько раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если пренебрегать вакцинацией, это может привести к нежелательным последствиям для здоровья.

Напомним, в Минздраве развеяли миф о том, что прививки против пневмококковой инфекции помогают в борьбе с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", медики установили, люди какой возрастной категории и с какими хроническими заболеваниями чаще всего становились жертвами коронавируса в Украине. Больше всего среди умерших пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.