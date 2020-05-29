В полиции назвали причину вооруженных разборок перевозчиков в Броварах
В полиции Киевской области подтвердили первоначально озвученную причину стрельбы в Броварах о том, что инцидент произошел из-за перераспределения пассажирских перевозок.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Правоохранители выяснили, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", которым владеют бизнесмены из Киева.
Утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева приехали вооруженные люди. После стрельбы они сразу скрылись на автомобилях, которые были объявлены в розыск.
На месте полиция задержала 11 вооруженных нарушителей, изъяла три транспортных средства. В этот же день в Винницкой и Житомирской областях задержали еще 13 участников вооруженного конфликта.
"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока" - заявили в полиции.
А также уточнили, что продолжают розыск и задержание других участников стрельбы.
Ранее "Страна" собрала несколько версий произошедшего в Броварах, которые озвучили в МВД, мэрии и украинские политики.
Также мы писали, что после стрельбы отстранили верхушку Винницкой полиции.