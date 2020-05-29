Мэр Киева Виталий Кличко будет в третий раз баллотироваться на пост городского головы на ближайших местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года.

Об этом Кличко заявил в пятницу, 29 мая, во время интервью "Радио НВ".

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - сказал мэр столицы и добавил, что официально он объявит об участии в выборах в определенные украинским законодательством сроки.

Также Кличко анонсировал, что его партия "Удар" возможно пройдет через ребрендинг перед выборами.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", - отметил Кличко. По его словам, на данный момент уже многие члены партии готовятся к выборам.

Кличко о выдвижении в мэры Киева - с 29:15 Видео: YouTube/ Радио НВ

Напомним, что ранее главный санитарный врач Украины, заместитель руководителя министерства здравоохранения, Виктор Ляшко не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на должность столичного головы.

Ранее мы писали, что президент Зеленский анонсировал праймериз перед выборами мэра Киева и рассказал, кого он будет поддерживать. По его словам, в выборах будут принимать участие и представители от партии "Слуга народа", и независимые кандидаты.