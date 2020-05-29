С 1 июня, после перерыва на коронавирусный карантин, "Укрзализныця" возобновит курсирование минимум 42 поезда. Пока что продажа билетов осуществляется на 29 из них.

Карту направлений, которые откроются для украинских пассажиров, опубликовал в своем телеграм канале министр инфраструктуры Владислав Криклий в пятницу, 29 мая.

По словам Криклия, что решение об открытии новых рейсов принимают областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

"На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановить движение. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая", - заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что с 1 июня продажа билетов на поезда может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Так, по информации министерства, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям:

Киев - Харьков

Киев - Одесса

Киев - Константиновка

Киев - Запорожье

Киев - Покровск

Также с 1 июня возобновят перевозки обычные поезда дальнего следования:

Киев - Кривой Рог

Одесса - Харьков

Лисичанск - Киев

Днепр - Одесса

Харьков - Киев

Киев - Одесса

Киев - Кременчуг

Киев - Новоалексеевка

Киев - Константивнока

Киев - Мариуполь

Киев - Запорожье

Киев - Бердянск

Киев - Покровск

Киев - Херсон

Кривой Рог - Киев

Днепр - Киев

Сумы - Киев / Винница

Киев - Черкассы

Киев - Шостка

Киев - Кропивницкий

Список направлений, которые откроются с 1 июня. Скриншот: Владислав Криклий

Напомним, что недавно в "Укрзализныце" рассказали, что в поездах во время карантина проводники не будут приносить пассажирам кофе и чай.

Ранее мы писали, что компания записала полуторачасовое видео со звуками движения вагона для тех, кто соскучился по путешествиям.