С 1 июня возобновят перевозки 42 поезда. Купить билеты пока можно на 29 из них. Фото: Фейсбук

С 1 июня, после перерыва на коронавирусный карантин, "Укрзализныця" возобновит курсирование минимум 42 поезда. Пока что продажа билетов осуществляется на 29 из них.

Карту направлений, которые откроются для украинских пассажиров, опубликовал в своем телеграм канале министр инфраструктуры Владислав Криклий в пятницу, 29 мая.

По словам Криклия, что решение об открытии новых рейсов принимают областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

"На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановить движение. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая", - заявил чиновник.

Он также подчеркнул, что с 1 июня продажа билетов на поезда может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Так, по информации министерства, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям:

  • Киев - Харьков
  • Киев - Одесса
  • Киев - Константиновка
  • Киев - Запорожье
  • Киев - Покровск

Также с 1 июня возобновят перевозки обычные поезда дальнего следования:

  • Киев - Кривой Рог
  • Одесса - Харьков
  • Лисичанск - Киев
  • Днепр - Одесса
  • Харьков - Киев
  • Киев - Одесса
  • Киев - Кременчуг
  • Киев - Новоалексеевка
  • Киев - Константивнока
  • Киев - Мариуполь
  • Киев - Запорожье
  • Киев - Бердянск
  • Киев - Покровск
  • Киев - Херсон
  • Кривой Рог - Киев
  • Днепр - Киев
  • Сумы - Киев / Винница
  • Киев - Черкассы
  • Киев - Шостка
  • Киев - Кропивницкий

Список направлений, которые откроются с 1 июня. Скриншот: Владислав Криклий

Список направлений, которые откроются с 1 июня. Скриншот: Владислав Криклий

Напомним, что недавно в "Укрзализныце" рассказали, что в поездах во время карантина проводники не будут приносить пассажирам кофе и чай.

Ранее мы писали, что компания записала полуторачасовое видео со звуками движения вагона для тех, кто соскучился по путешествиям.

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