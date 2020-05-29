С 1 июня пойдут 42 поезда "Укрзализныци". Карта и полный список направлений
С 1 июня, после перерыва на коронавирусный карантин, "Укрзализныця" возобновит курсирование минимум 42 поезда. Пока что продажа билетов осуществляется на 29 из них.
Карту направлений, которые откроются для украинских пассажиров, опубликовал в своем телеграм канале министр инфраструктуры Владислав Криклий в пятницу, 29 мая.
По словам Криклия, что решение об открытии новых рейсов принимают областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
"На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановить движение. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая", - заявил чиновник.
Он также подчеркнул, что с 1 июня продажа билетов на поезда может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.
Так, по информации министерства, будут запущены поезда "Интерсити" по следующим направлениям:
- Киев - Харьков
- Киев - Одесса
- Киев - Константиновка
- Киев - Запорожье
- Киев - Покровск
Также с 1 июня возобновят перевозки обычные поезда дальнего следования:
- Киев - Кривой Рог
- Одесса - Харьков
- Лисичанск - Киев
- Днепр - Одесса
- Харьков - Киев
- Киев - Одесса
- Киев - Кременчуг
- Киев - Новоалексеевка
- Киев - Константивнока
- Киев - Мариуполь
- Киев - Запорожье
- Киев - Бердянск
- Киев - Покровск
- Киев - Херсон
- Кривой Рог - Киев
- Днепр - Киев
- Сумы - Киев / Винница
- Киев - Черкассы
- Киев - Шостка
- Киев - Кропивницкий
Список направлений, которые откроются с 1 июня. Скриншот: Владислав Криклий
Напомним, что недавно в "Укрзализныце" рассказали, что в поездах во время карантина проводники не будут приносить пассажирам кофе и чай.
Ранее мы писали, что компания записала полуторачасовое видео со звуками движения вагона для тех, кто соскучился по путешествиям.