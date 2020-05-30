Украина планирует до сентября 2020 года предоставить широкую автономию государственным предприятиям и расширить полномочия их наблюдательных советов. Такое условие властям поставил Международный валютный фонд для получение очередного транша в размере 5 млрд долларов.

Обязательство по госпредприятиям наряду со множеством других прописано в проекте меморандума с МВФ, принятом украинским Кабмином.

"Пересмотр структуры корпоративного управления госпредприятий, чтобы привести ее в соответствие с Руководящими принципами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - Ред.) по корпоративному управлению; принятие проекта закона о корпоративном управлении с целью расширения полномочий наблюдательных советов по назначению генеральных директоров и утверждению финансовых планов; принятие нового корпоративного устава для "Нафтогаза" (структурный маяк с выполнением к концу сентября 2020 года)", - указано в меморандуме.

Что касается "Нафтогаза", то благодаря этим изменениям он станет еще более автономным, своеобразным "государством в государстве". Такие же изменения готовятся и для других госкомпаний. А учитывая, что в набсоветах госкомпаний много иностранцев, можно считать, что государственные активы фактически окажутся под внешним контролем.

Ранее "Страна" подробно описывала, кто входит в набсоветы украинских госкомпаний и сколько они получают.