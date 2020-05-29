В пятницу, 29 мая, в Киеве произошел вооруженный конфликт при участии участника АТО Михаила Маймана, который засветился во время драки с Кивой, и предпринимателя и президента лиги боевых искусств WWFC Владимиром Теслей.

Об этом сообщает tk.media.

Инцидент произошел в центре столицы, на улице Большая Васильковская 62/64. Автомобиль Тесли заблокировали. После этого один из двух охранников Маймана стал угрожать предпринимателю пистолетом, а сам Майман был вооружен ножом.

Возникла драка. На место стычки прибыли следователи.

Михаил Майман ранее был заместителем командира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахмуте.

Напомним, что ранее в ресторане в центре Киева произошла драка с участием нардепа Ильи Кивы и участником АТО Михаилом Майманом.

Как сообщала "Страна", бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что драка между Кивой и участником АТО Михаилом Майманом означает обострение отношений между двумя силовыми структурами.