Президент Росии Владимир Путин объявил выходным день проведения парада к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Мероприятие намечено на 24 июня.

Текст президентского указа "о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы" был опубликован в пятницу, 29 мая, пресс-службой Кремля.

"Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.

Также в указе отмечается, что парад состоится в 10:00 на Красной площади в Москве и других городах Российской Федерации. Кроме того Путин поручил Минобороны РФ обеспечить подготовку артиллерийского салюта 24 июня.

Напомним, что президент России в апреле перенес парад, который планировалось традиционно провести 9 мая. Причиной этому послужила сложная ситуация с коронавирусом в стране.

Ранее мы писали, что Путин также назвал дату проведения марша "Бессмертного полка" - 26 июля.