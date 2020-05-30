Украина взяла на себя обязательство перед МВФ создать рынок земли сельскохозяйственного назначения, а также рассмотреть возможности для расширения конкуренции на этом рынке. Это сделано для получения нового кредита от Фонда в размере 5 миллиардов долларов.

Обязательство о рынке земли - одно из многих, прописанных в проекте меморандума с МВФ, который принял Кабинет министров.

В меморандуме говорится, что Украина снимает мораторий с продажи земель сельхозназнаяения, а также приводятся основные положения нового закона о рынке земли. Из документа ясно, что закон не окончательный и в нем возможны изменения.

"Мы будем изучать возможности для расширения участия и конкуренции на рынке", - говорится в документе. Это можно трактовать как готовность властей к пересмотру закона - в том числе касательно разрешения на приобретение земли юридическим лицам и иностранцам, а также изменениям по нормам продажи в одни руки.

К концу июня 2020 в проекте анонсировано принятие законодательства по компенсации кредитных ставок и кредитным гарантиям для фермеров, упорядочении процедур передачи земли и децентрализации управления земельными ресурсами (проект № 2194), земельным аукционам и др.

"Чтобы обеспечить выполнение правовых норм и предотвратить уклонение от уплаты налогов, мы к 1 января 2021 года создадим систему общественного мониторинга, основанную на обобщении информации кадастровой, регистрационной и фискальной служб. Мы внедрим механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей", - сказано в меморандуме.

Напомним, закон об открытии рынка земли парламент принял 31 марта.

Как писала "Страна", для перечисления транша МВФ поначалу требовал только принятия этого закона и закона о банках. Но затем список требований увеличился в разы.