Несмотря на то, что пляжи вошли в перечень мест, которые откроются в Киеве с 1 июня вместе с ослаблением карантина, купальный сезон может стартовать позже. Это связано с тем, что температура воды пока не достигла +18 градусов, как того требует Минздрав.

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации.

"То есть снят запрет на посещение пляжей и зон отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта. Об этом будет сообщено дополнительно", - уточнил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

На данный момент администрация Киева осуществляет обследование 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и питьевой воды. При этом лабораторные исследования воды будут проведены, когда установится температура +18 градусов.

Напомним, что недавно главный санитарный врач Киева Олег Рубан заявил, что пляжи откроют не ранее 7 июня.

Ранее мы писали, что в Киеве с 1 июня возобновят работу детские сады, а также школы - для выпускников, которые сдают Внешнее независимое оценивание.