В Украине примут упрощенную процедуру выбивания долгов за поставки коммунальных услуг а также повысят штрафы и ужесточат наказания за просрочку платежей. Такое обязательство власти страны приняли по требованию Международного валютного фонда для получения кредита в 5 млрд долларов.

Оно и другие условия перевода транша оговорены в проекте меморандума, принятом Кабинетом министров.

"Мы разработаем адекватные инструменты для поставщиков централизованного теплоснабжения, чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств (в том числе посредством более высоких штрафов и законодательных ужесточений)", - сказано в меморандуме.

Как рассказывал "Стране" эксперт по коммунальной инфраструктуре Андрей Никончук, не исключено, что власти могут упростить даже выселение из квартир за долги.



С учетом повышения тарифов не только на отопление, но и на другие услуги, а также увеличения штрафов, долги будут нарастать как снежный ком, поэтому коммунальщикам разрешат более активно их выбивать.

Ранее "Страна" рассказывала о беспределе на украинском рынке токсичных долгов.