В последнюю субботу весны, 30 мая, погода в Украине будет очень влажной - дожди пройдут во всех регионах страны. Теплее всего завтра будет на Востоке, а вот жителям западных областей придется одеться потеплее.

Об этом гласит прогноз погоды на завтра от Украинского гидрометцентра.

Так, на Западе страны днем столбик термометра покажет от +13 до +17 градусов днем, +8 +12 ночью. Ожидаются осадки, особенно сильные - в Волынской области. Кроме того метеорологи предвещают сильный ветер, его скорость достигнет 20 м/с.

На Юге днем +16 +19, а ночью +10 +13, пройдут небольшие дожди, в Николаевской и Херсонской области - умеренные.

Восточный регион Украины посетит относительно теплая погода, днем от +17 до +21 градуса, ночью от +10 до +15. Дожди там будут иметь умеренный характер.

На Севере воздух прогреется до +18 градусов, ночью температура опустится до +10 градусов тепла. По данным синоптиков, дожди в регионе будут сильными.

Что касается Центра, то там этой ночью и утром метеорологи предвещают туман. Днем от +15 до +18 градусов, ночью от +10 до +12. Осадки - умеренные.

Жителей столицы может порадовать не слишком холодная погода, днем +16 +18, ночью +10 +12. В Киеве ожидается умеренный дождь и туман.

Напомним, что на сегодня Укргидрометцентр обещал по настоящему летнюю погоду, но с грозовыми дождями в западной части страны.

Ранее мы писали, что на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз.