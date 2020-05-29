NASA и компания SpaceX могут не запустить пилотируемый корабль Crew Dragon 31 мая, как предполагалось ранее. Как и предыдущие две попытки, третью возможно придется отменить из-за погодных условий.

Об этом гласят данные метеорологов ВВС США в пятницу, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Стоит отметить, что на данный момент планируется осуществить запуск ракеты 30 мая в 15:22 по местному (22.22 по Киеву), однако шанс того, что погода будет подходящей, составляет всего 50%.

Также, согласно последнему прогнозу погоды на 31 мая, когда запланирована третья запасная попытка старта корабля, погода будет благоприятствовать проведению запуска на 60%. Это связано с тем, что в районе космодрома в этот день ожидаются проливные дожди и кучево-дождевые облака.

Метеорологи утверждают, что лучших погодных условий компании стоит ожидать уже в июне - тогда осадки будут маловероятны.

Напомним, что 27 мая NASA отменило первый за девять лет пилотируемый запуск ракеты с астронавтами на борту. Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погодных условий.

Ранее мы писали о деталях космической миссии, с которой астронавты полетят на ракете SpaceX.