Украина обязалась отражать в тарифе на отопление все затраты, включая газ и капитальные вложения, что может привести к росту коммунальных платежей.

Это обязательство наряду с другими прописано в проекте меморандума под получение кредита МВФ, принятом Кабинетом министров.

"Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, которые регулируют как НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики - Ред.), так и местные органы власти, отражали все затраты на газ и другие затраты (включая капитальная вложения)", - говорится в меморандуме.

Фактически это означает снятие всех ограничений по тарифам на отопление. Если в тарифы заложат капитальные затраты на ремонт сетей, которые изношены минимум на 80%, платежки украинцев будут просто астрономическими.

Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года, и они начнут действовать со следующего отопительного сезона. Кроме того, тарифы будут постоянно пересматривать.

"Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона, в соответствие с изменением затрат. С этой целью до начала отопительного сезона 2020-2021 гг. мы отменим постановление КМУ №1082 от 24 декабря 2019 г., которое допускает изменения в счетах за отопление при изменении цены на газ", - сказано в меморандуме.

В последнем предложении речь идет об отмене "скидок Гончарука", по которым местные власти корректировали платежки этой зимой в зависимости от текущей цены на газ. Скидки варьировались от 5% до 30%.

Как сообщала "Страна", до конца года вырастут тарифы и на другие коммунальные услуги.