По новому документу Национального Банка Украины поводом для формирования репутации "подозрительных/сомнительных" операций могут послужить эмоции человека. Например, если он более чем на 15 минут задержится в банковском хранилище, когда будет пользоваться там своей депозитной ячейкой.

Об этом говорится в материале "Страны" "НБУ опубликовал признаки подозрительных клиентов", где опубликован полный такой список.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий прокомментировал ситуацию, когда человек находится в хранилище более 15 минут.

"Ряд пунктов действительно удивили. Такие, например, как 15-минутное нахождение человека в хранилище. За ним нужно следить/засекать время и как-то его ограничивать, хотя он имеет право свободно пользоваться своим имуществом - содержимым ячейки. Странно было увидеть и такой субъективный момент - как эмоции. Понятно, что если человек начнет вести себя неадекватно и кричать в отделении, то охрана его выведет, ведь это ЧП в части безопасности", - сказал он.

По его мнению, все существенно усложнили. Он не уверен, что эмоции стоило вносить в признаки сомнительности операций.

"Надо понимать грань между понятной обеспокоенностью человека за свои деньги или бизнесмена за предприятие - и злоупотреблениями. Менеджеры банков - не психологи, им не всегда хватает квалификации, чтобы отработать финмониторинг по финансовым характеристикам. А тут все еще сильнее усложнили. Может быть недопонимание", - добавил Невмержицкий.

Ранее мы писали, что НБУ вводит новые правила перевода денег и публиковали список операций, которые под них не подпадают.