С 1 июля в Украине прекратится действие постановления правительства о ценообразовании на газ. Вместо него стоимость голубого топлива будет регулировать рынок, из-за чего стоимость газа для населения сравняется со стоимостью для промышленности (сейчас она выше). Такие изменения вводятся по требованию МВФ для получения очередного транша в размере 5 млрд долл.

Разработанный Кабмином проект меморандума, в котором прописаны это и другие обязательства перед Фондом, "Страна" подробно разбирала.

В меморандуме говорится, что действие постановления Кабмина №867 об обязательном предоставлении специальных услуг на поставку газа домохозяйствам, в котором прописано ценообразование на газ для населения, будет прекращено 1 июля 2020 года. После этого цены будут полностью определяться рынком. Специальные обязательства будут действовать до мая 2021 года только в части поставок газа коммунальным предприятиям.

Уже с июля по рыночным ценам будет тарифицироваться газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе. Фактически это означает, что население переводят на газ по тарифам как для промышленности. На май, к примеру, они на 70% выше, чем по ПСО. А если газ на мировом рынке начнет дорожать, то придется платить еще больше.

Ранее "Страна" писала, что до конца года существенно вырастут и другие коммунальные тарифы для населения.