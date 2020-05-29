Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что правительство Украины не сможет поднять пенсии, если не остановить "вакханалию с государственным бюджетом".

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас я не вижу оснований сказать, что правительство может в той ситуации, в которой мы есть, поднять пенсии, я должна говорить правду, я не буду никого обманывать", - сказала Верещук.

По ее словам, если не остановить "вакханалию с государственным бюджетом, с теми черными дырами, которые на сегодня есть" (а они миллиардные, если не сказать мегамиллиардные), то ни о каком поднятие пенсий речь не может идти, как бы не обещали.

"Но если взяться, посчитать, посмотреть, сделать, действительно, перерасчет, обязательно индексацию, которая заложена в законе, это требование закона, вот упереться и сказать: мы должны выполнить закон. Давайте тогда что-то другое не профинансируем, но пенсии... Потому что люди не имеют, откуда взять, они не могут себе обеспечить какими-либо другими доходами, то, конечно, это другая политика и другой подход", - добавила нардеп.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявляли, что украинские пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно будут получать прибавку к пенсии в размере около 500 грн.

Также "Страна" разбиралась, кому и когда власти в этом году увеличат пенсии.