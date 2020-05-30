Украина обязалась обеспечить Национальному анткоррупционному бюро "полную независимость" и предоставить ему право осуществлять прослушку. Это необходимо для получения нового транша МВФ в размере 5 млрд долларов.

"Страна" подробно разбирала утвержденный Кабмином проект меморандума с перечнем других обязательств, взятых украинскими властями.

"Мы будем поддерживать институциональную и оперативную независимость НАБУ, в том числе путем процедур назначения его руководителя и ограничения оснований для увольнения. Мы также сохраним исключительные полномочия НАБУ по расследованию коррупционных деяний. Мы будем усиливать следственные полномочия НАБУ по использованию широкого спектра методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений (то есть прослушку - Ред.), доступ к компьютерным системам и задержание, без необходимости полагаться на другие правоохранительные органы", - говорится в тексте проекта.

Таким образом, согласно меморандуму, Украина взяла на себя обязательство не пытаться уволить главу НАБУ Артема Сытника через принятие изменений в закон (что уже давно пытаются сделать украинские депутаты и что не нравится Западу, которые покровительствует Сытнику).

Кроме того, как ранее писал известный юрист Андрей Портнов, документ включает норму о предоставлении права НАБУ на прослушку.

В меморандуме указано, что уже внесены поправки в закон №2019/187-IX, позволяющие НАБУ вести прослушку. К концу июля 2020 года ведомству будут предоставлены все необходимое оборудование и ресурсы, чтобы уже к сентябрю НАБУ могло вести прослушку телефонов.

"Мы позаботимся, чтобы НАБУ имело основную юрисдикцию в отношении уголовных дел о коррупции", - гласит меморандум.

То есть по расследованиям, касающимся коррупции, главным будет НАБУ, а не другие правоохранительные органы.

Ну и бонус для НАБУ - это "обеспечение вознаграждения персонала на конкурентном уровне".

Ранее "Страна" писала, что Зеленский попал в такую же ситуацию с Сытником, как ранее Порошенко с генпрокурором Шокиным.

Мы также разбирались, будет ли парламент увольнять главу НАБУ.