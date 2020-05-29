После открытия границы с Молдовой, Украина готовится возобновить пропускные операции граждан с Венгрией и Словакией 29 мая и 1 июня соответственно.

Об этом в пятницу, 29 мая, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Украинская правда".

"В 20-м часу 29 мая венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной напротив тех, которые украинская сторона открыла по решению правительства. Это "Лужанка - Берегшурань" и "Вилок-Тисабеч", - заявил Демченко.

Также по его словам, еще 2 пункта пропуска - "Косино-Барабаш" и "Дзвинкове-Лонья" - откроются в субботу 30 мая в 08:00. Представитель Госпогранслужбы отметил, что все 4 пункта пропуска будут работать как в режиме транспортного пересечения границы, так и пешего.

"Кроме того, по имеющейся у нас информации, Словакия будет готова возобновить работу пунктов пропуска на своем участке с 1 июня", - добавил пограничник.

Напомним, что 20 мая украинское правительство распорядилось открыть все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью.

Также мы публиковали список всех пунктов пропуска, которые возобновили работу на границе с ЕС и Молдовой.