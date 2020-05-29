В Фонде госимущества утверждают, что полностью убрали людей Коломойского от управления "Центрэнерго".

"Победа! Сегодня мы вернули под контроль государства Центрэнерго. Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократные минирования здания Фонда госимущества, давление на наблюдательные совет Центрэнерго. Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, заседание набсовета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Все это сегодня, буквально за 4-5 часов", — написал на своей странице в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сениченко.

Напомним: увольнение директор Центрэнерго Владимира Потапенко (которого считают человеком Коломойского) и официальное утверждение на эту должность нового руководителя Александра Корчинского планировалось на понедельник, 25 мая. Шестой апелляционный суд отменил наложенные ранее запрет вносить изменения в госреестры и признал законным увольнение Потапенко.

Но "неожиданно" поступила информация о заминировании Фонда госимущества, так что операцию по внедрению Корчинского на "Центрэнерго" пришлось в очередной раз отложить. А в целом эпопея со сменой руководства госкомпании тянется уже несколько месяцев. Корчинский уже даже предпринимал попытку попасть в свой рабочий кабинет, но офис "Центрэнерго" заблокировали неизвестные.

Как оказалось позже, 25 мая назначение Корчинского сорвалось не только из-за минирования ФГИ. Еще до положительного решения шестого апелляционного суда, в пятницу, 22 мая, Окружной административный суд Киева принял апелляцию о запрете смены директора Потапенко, воспользовавшись юридическими тонкостями закона о карантине.

Как пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, было оспорено не само решение об увольнении Потапенко, а обеспечение иска, то есть, запрет на внесение изменений в госреестры. Как оказывается, сам же Окружной админсуд отменил его еще 10 марта. Что, собственно, и позволило Шестому суду рассмотреть это дело по существу и вынести решение в пользу Фонда госимущества. Аппеляция же была подана с учетом лазеек в законодательстве о карантине.

Но, как пояснил нам тогда Кравец, на самом деле это была лишь отсрочка времени. "И, чтобы все уладить? не нужно ждать официального окончания карантина, вопрос можно решить за неделю-полторы", — заявил Кравец.

Как видно, ФГИ управился даже раньше.

Как сообщили "Стране", в Фонде госимущества, 29 мая наблюдательный совет Центрэнерго собрался в офисе Фонда госимущества и принял единогласное решение о прекращении обязанностей гендиректора Владимира Потапенко, назначив исполняющим обязанности Александра Корчинского. В Фонде перед Корчинским поставили задачу навести порядок в оперативной деятельности предприятия, провести аудит и начать подготовку к приватизации.

"У нас на сегодня даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Среднее руководство Центрэнерго скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть, — это большие подозрения, что не все гладко", — заявил Дмитрий Сениченко.

Впрочем, пока неясно, можно ли утверждать, что "Центрэнерго" уже неподконтрольно Коломойскому.

Во-первых, уволен Потапенко, но ничего не говорят о коммерческом директоре предприятия Александре Уварове. Как рассказывал "Стране" глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, именно он является ставленником Коломойского, а на Потапенко окружение олигарха влияло через Уварова.

Во-вторых, не до конца все ясно с судами. В Фонде госимущества на вопрос как в итоге удалось решить вопрос с судебными решениями, так и не ответили.

В-третьих, не факт, что Коломойский так просто "сдаст" Центрэнерго.

Как уже писала "Страна", в четверг, 28 мая Игорь Коломойский приезжал в Офис президента. Он встречался с президентом Владимиром Зеленским. Прибыл олигарх по "системе инкогнито". Он не регистрировался в каких-либо журналах посещения, вероятно, об этой встрече хотели умолчать. По информации источников "Страны" в Офисе президента, Зеленский и олигарх обсуждали вопросы государственной компании "Центрэнерго". Но о чем в итоге договорились — о том, что Коломойский "тихо уходит" или же и дальше будет контролировать предприятие, но по какому-то новому плану, пока неясно.

"Я недавно был на совещании у премьера по энергетике. Там был и Потапенко. Не выглядел как человек, которого увольняют, откровенно издевался. А после этого, я слышал, ушел на больничный", — рассказал нам Волынец.