В люкс-камерах Лукьяновского СИЗО в Киеве поселились первые клиенты
В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) платными камерами повешенного комфорта, которые заработали в начале месяца, воспользовались два человека.
Об этом со ссылкой на заместителя министра юстиции Елену Высоцкую сообщает "Укринформ".
"В нашем пилотном проект есть два клиента. Они в Киеве", - сказала она.
По ее словам, лица оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.
Также Высоцкая рассказала, что на этих выходных, вместе с министром юстиции Денисом Малюськой, посетят Днепр и Запорожье, где также планируют открыть в СИЗО платные камеры.
Кроме того она добавила, что открытие люкс-камер планируется также в СИЗО Харьковской области, Черновцах, других крупных городах Украины.
Напомним, Кабмин 22 апреля ввел экспериментальный проект касательно платных камер повешенного комфорта, полученные средства от которых будут направляться в специальный фонд.
Кроме Киева, такие люкс-тюрьмы открылись уже во Львовском и Черниговском следственном изоляторе. По словам Высоцкой, проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам станет ясно, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги.