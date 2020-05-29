В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) платными камерами повешенного комфорта, которые заработали в начале месяца, воспользовались два человека.

Об этом со ссылкой на заместителя министра юстиции Елену Высоцкую сообщает "Укринформ".

"В нашем пилотном проект есть два клиента. Они в Киеве", - сказала она.

По ее словам, лица оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.

Также Высоцкая рассказала, что на этих выходных, вместе с министром юстиции Денисом Малюськой, посетят Днепр и Запорожье, где также планируют открыть в СИЗО платные камеры.

Кроме того она добавила, что открытие люкс-камер планируется также в СИЗО Харьковской области, Черновцах, других крупных городах Украины.

Напомним, Кабмин 22 апреля ввел экспериментальный проект касательно платных камер повешенного комфорта, полученные средства от которых будут направляться в специальный фонд.

Кроме Киева, такие люкс-тюрьмы открылись уже во Львовском и Черниговском следственном изоляторе. По словам Высоцкой, проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам станет ясно, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги.