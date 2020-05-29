В Госстате подсчитали размер средней зарплаты в апреле. Фото: facebook.com

В апреле средняя заработная плата украинцев в сравнении с мартом уменьшилась на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.

скриншот данных о средней зарплате в Украине

Также опубликованы данные, относительно средних зарплат по видам деятельности в Украине. В топ-3 самых высоких входит финансовая деятельность (20256 грн), химпроизводство (20163 грн) и информация и телекоммуникации (18317).

Меньше всех получают специалисты в области здравоохранения и соцпомощи (7035 грн), операций с недвижимостью (7121 грн) и искусства, спорта, развлечений и отдыха (8007 грн).

таблица данных по средней зарплате по видам деятельноститаблица данных по средней зарплате по видам деятельноститаблица данных по средней зарплате по видам деятельности

Ранее "Страна" писала президент Владимир еленский заявил, что не считает зарплату в 5 тысяч гривен показателем бедности в Украине.

Также мы сообщали, что украинцы на карантине решили массово пойти в инстаграм-менеджеры с зарплатой в 20 тысяч грн.

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