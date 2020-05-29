В апреле средняя заработная плата украинцев в сравнении с мартом уменьшилась на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.

Также опубликованы данные, относительно средних зарплат по видам деятельности в Украине. В топ-3 самых высоких входит финансовая деятельность (20256 грн), химпроизводство (20163 грн) и информация и телекоммуникации (18317).

Меньше всех получают специалисты в области здравоохранения и соцпомощи (7035 грн), операций с недвижимостью (7121 грн) и искусства, спорта, развлечений и отдыха (8007 грн).

Ранее "Страна" писала президент Владимир еленский заявил, что не считает зарплату в 5 тысяч гривен показателем бедности в Украине.

Также мы сообщали, что украинцы на карантине решили массово пойти в инстаграм-менеджеры с зарплатой в 20 тысяч грн.