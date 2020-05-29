В Днепре прямо на ходу загорелся трамвай маршрута №19 и уже через несколько минут вагон пылал как факел. Инцидент произошел на улице Ударников в пятницу, 29 мая, около 15:40.

Как рассказали пассажиры, внезапно вагон затянуло дымом и с потолка посыпались искры. Водитель остановил трамвай и пассажиры успели выйти на улицу еще до того, как вагон охватило пламенем.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Прибывшие на место ЧП спасатели довольно быстро погасили пламя, но вагон это не спасло - он выгорел полностью. Пожар был потушен в 16:09, его площадь составила 30 кв.м. На месте инцидента работают правоохранители и аварийная бригада. Движение трамваев заблокировано.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в Днепре трамвай сошел с рельс и едва не вылетел на дорогу.

Также мы сообщали, что в Николаеве расстреляли трамвай с пассажирами.