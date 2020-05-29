Сегодня у "Центрэнерго" сменился руководитель. Им стал Александр Корчинский, кандидатуру которого Кабмин утвердил еще в феврале. Это произошло спустя месяцы неудачных попыток, причем в этот раз на смену руководства потребовалось 5 часов.

Об этом в пятницу, 29 мая, написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"Мы сделали выводы после предыдущей неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, собрание наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя Центрэнерго Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", - написал Сенниченко.

По его словам, теперь ФГИ предстоит определить всех сотрудников "Центрэнерго", кто "перешел на темную сторону силы". Сенниченко также отметил, что предыдущее руководство скрывало от ФГИ данные аудита, потому информации об актуальном состоянии дел на предприятии у фонда пока нет.

"Все это мы делаем для того, чтобы Центрэнерго превратилось из черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд гривен с 2004 года, в двери к экономическому развитию и инвестициям. От прозрачности и порядка на предприятии до успешной и разумной приватизации - дорога прямая и короткая. И первый шаг уже сделан", - добавил чиновник.

Напомним, что ранее процесс смены руководства на "Центрэнерго" блокировался украинским олигархом Игорем Коломойским через суд. Компанией руководили его люди, потому бизнесмен был не заинтересован в возвращении его в государственное управление.

Тем не менее, вчера, по информации "Страны" Коломойский приехал на тайные переговоры с президентом Владимиром Зеленским.