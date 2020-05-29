Сегодня утром Бровары разбудила стрельба. Это были масштабные разборки перевозчиков - точнее, "бригад", которые их крышевали.

Однако до сих пор непонятна до конца подоплека этих событий. Разбираем все версии, которые появились по стрельбе в Броварах к вечеру.

Что произошло

Напомним, что о стрельбе на одной из улиц в Броварах стало известно в 7:15 утра. Полиция сообщила, что уже через минуту была на месте происшествия. Там задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции. При этом, судя по видео и словам очевидцев, участников разборок было человек 20-30.

Сначала были задержаны 11 участников события: двое жителей Броваров и девять жителей Винницкой области. Потом задержали еще 10 - в Житомирской и Винницкой области. Общее число задержанных достигло 21 человека. В больнице с огнестрельными ранениями разной степени тяжести находятся три человека.

Стреляли, в том числе пулями, с которыми охотятся на медведя и кабана. Одна из них попала в окно квартиры ближайшего дома. В результате был ранен мужчина.

Гильзы на месте стрельбы

Следователи начали уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

После перестрелки в Броварах уволили всю верхушку винницкой полиции. От занимаемой должности отстранен начальник ГУНП области Юрий Педос. А также его заместитель. Официально причиной назвали грубые недостатки и просчеты в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений. В правоохранительных кругах такое решение связывают с сегодняшней перестрелкой в Броварах, так как одна из банд, участвовавших в разборках приехала из Винницы и ей якобы помагала полиция.

Версии полиции и МВД

По первоначальной версии Киевской областной полиции, в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Официально зарегистрированные перевозчики схватились с нелегальными - последние развернули свою работу во время карантина, когда маршрутки на Киев и обратно ходить практически перестали.

При этом, как уточнил замглавы МВД Антон Геращенко, разборку устроили не сами перевозчики, а их "крыша". По его словам, разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области

Об этом же позже заявил и глава МВД Арсен Аваков. Он написал в Twitter, что виновато руководство Киева и области, которое развело коррупцию.

На приеме у Зеленского министр МВД сообщил, что столкновение произошло между броварскими перевозчиками, которые ранее контролировали перевозки между Киевом и Броварами и "внешними" перевозчиками из Киева, которые недавно получили большинство маршрутов. Одна из групп людей прибыла с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа была без оружия.

По его данным, в схватке участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы (сотрудники одной из охранных фирм), другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.

"Киевские перевозчики призвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", – сказал Аваков.

В мэрии обвинили областную власть

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в случившемся областную власть. По его словам, все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.

"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы.

Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - высказал свое мнение мэр.

Стрельба из-за фирмы, которую связывают с бывшим замглавы МВД

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что стрельба в Броварах произошла из-за фирмы, которую связывают с бывшим замглавы МВД. По его данным, фирма-перевозчик "А.Т.Н" послала свою "бригаду" из Винницы. Она уже была замечена за подобной манерой ведения бизнеса.

"Участники перестрелки - группировка местных "титушек" и вторая группа завезенных боевиков из Винницы (трое раненых, задержаны 10 человек, изъяты оружие и боеприпасы, автомобили) от фирмы ПП "А.Т.Н.". Если погуглить, то вы найдете, что это не единственный случай такого метода ведения бизнеса", - написал нардеп в своем Telegram-канале.

А.Т.Н. ранее фигурировала в скандалах вокруг перераспределения маршрутов. В СМИ связывают с бывшим замглавы МВД Сергеем Чеботарем, который до сих пор имеет широкие связи в Нацполиции.

Чеботарь фигурировал в деле о "рюкзаках сына Авакова". По версии следствия, он был причастен к закупке за счет средств МВД рюкзаков по цене существенно выше среднерыночной. Но в итоге дело было закрыто.

Сергей Чеботарь после задержания по делу "рюкзаков Авакова"

"У Чеботарева хорошие связи с руководством Нацполиции в Киевской области. Так что не думаю, что его людям за эту стрельбу в Броварах что-то будет серьезное. А по маршруткам это их тактика - там где им не дают разрешения на маршрут, они сами становятся без разрешения из-за чего и возникают постоянные конфликты", - рассказал источник "Страны" в МВД.

Дискредитация Авакова и след Порошенко

Депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива считает, что стрельба в Броварах направлена на дискредитацию министра МВД Арсена Авакова.

"Сейчас идет системная игра по дискредитации главы МВД Арсена Авакова. Но Зеленскому нужно понимать, что единственным его форпостом и защитником является Аваков. Это прекрасно понимает глава Офиса президента Андрей Ермак, которому Аваков стоит поперек горла, потому что глава МВД не дает ему полноценно управлять Зеленским. Но также это прекрасно понимает Петр Порошенко, который увидел всю беспомощность президента Зеленского - он не способен противостоять и защищать себя", - рассказал Кива "Стране".

По его мнению, Ермак и Порошенко объединились, чтобы сместить Авакова. А помогает им в этом начальник Винницкой полиции.

"Юрий Педос (начальник Винницкой полиции - Ред.) - это человек Порошенко, который по заданию экс-президента подготовил ряд провокаций внутри страны. В Броварах был только первый акт беспредела. Все руководство Винницкой полиции отстранено от работы, но это не нивелирует ответственности и полиции в Броварах, потому что подобные происшествия нужно предотвращать", - сообщил Кива.

Разборки авторитетов

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что стрельба в Броварах - результат разборок между местным криминальным авторитетом и киевским. Они не поделили перевозки.

"Итак, что и кто стоит за конфликтом в Броварах. Перевозки Бровары - Киев держит местный авторитет "Илюхин" (Сергей Илюхин, друг Леры Сумского).

Долю в перевозках решил получить киевский авторитет "Потап" - Потапенко.

По данным моих источников в МВД, Потап нарушил договоренности по количеству автобусов на маршруте, что и привело к разборке" - написал депутат в Fcebook.