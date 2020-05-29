В Днепре 27-летняя женщина обчистила Свято-Троицкий собор и пыталась вынести оттуда целую сумку золотых украшений, которые прихожане жертвовали храму. Злоумышленница пришла на службу, а после ее окончания собрала с икон все ювелирные изделия - перстни, цепочки, браслеты. Ее добыча затянула почти на три килограмма. После этого женщина спряталась в подвальном помещении и стала ждать удобного момента, чтобы выйти из церкви незамеченной. Об этом сообщается на сайте ГУНП в Днепропетровской области.

Исчезновение ювелирных изделий обнаружилось достаточно быстро. На место инцидента прибыла полиция. Найти злоумышленницу правоохранителям помогал кинолог со служебной собакой - бельгийской овчаркой по кличке Бес.

Фото: dp.npu.gov.ua

Через несколько минут пес обнаружил прятавшуюся в подвале женщину и сумку с золотыми изделиями. Украшения полицейские изъяли, а злоумышленницу доставили в райотдел. Оказалось, что женщина родом из Черкасской области.

По данному факту следователи Шевченковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемая задержана, ей уже сообщили о подозрении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до шести лет лишения свободы.

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