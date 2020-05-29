В Украине продолжат внедрять медицинскую реформу экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун ради получения кредита в 5 миллиардов долларов от МВФ, вопреки заявлениям президента Владимира Зеленского и главы Минздрава Максима Степанова.

Такие обязательства прописаны в тексте меморандума МВФ, который на днях утвердили в Кабмине и детально проанализировала "Страна".

В тексте меморандума МВФ указано, что "реализация реформы здравоохранения будет продолжена в 2020 году путем распространения нового способа финансирования на вторичную и специализированную помощь". То есть, Украина взяла на себя обязательства продолжать реформу Супрун.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) и дальше будет "внимательно следить за предоставлением услуг и финансовыми показателями медучреждений". Преобразование больниц в некоммерческие предприятия, находящиеся в муниципальной собственности, продолжится. Их финансирование будет идти строго по договорам с НСЗУ.

Также в меморандуме появилось понятие сооплаты для пациентов. "Будем контролировать спрос с помощью финансовых стимулов для поставщиков услуг (медучреждений - Ред.), одновременно предоставляя возможность вводить доплаты для пациентов", - говорится в меморандуме. То есть, часть медицинских услуг для населения станет платным (если не будет введено обязательное медицинское страхование, когда стоимость лечения будет покрываться страховкой для тех, кто имеет на нее право).

Развеяны сомнения и по поводу госзакупок лекарств - они и дальше будут под контролем международных организаций. Но с этого года Минздрав также контролирует закупки через новое госпрелприятие "Медицинские закупки Украины" и систему ProZorro.

Как сообщала "Страна", с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы, который ударил по психбольницам. Под угрозой закрытия оказались до 80% психбольниц, где находятся около 22 000 пациентов. "Страна" разбиралась, что предлагает медреформа и что об этом говорят украинские психиатры.

Также напомним, что Ульяна Супрун написала открытое письмо Степанову, требуя не повышать медикам зарплаты и возобновить начатые медреформы.