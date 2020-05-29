Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.

Об этом пишет агенство "БелТА", в пятницу, 29 мая

"У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко скептически высказался о роли и влиянии экс-президента Литвы Дали Грибаускайте. "У нас - не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - сказал он.

В то же время он добавил, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, хорошо организован сбор подписей для выдвижения.

"Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся", - добавил Лукашенко.

К сегодняшнему дню сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Также мы писали, что Лукашенко решил пойти на пост президента Беларуси в шестой раз. Он подал документы о регистрации своей кандидатуры и инициативной группы на предстоящих выборах в Центральную избирательную комиссию.