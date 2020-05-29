Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от детского омбудсмена при президенте Николая Кулебы извиниться перед ЛГБТ-сообществом за его сравнение ЛГБТ-семей с насильниками и название их одной из угроз суррогатного материнства.

Об этом сообщает пресс-служба Денисовой в Facebook в пятницу, 29 мая.

"Уполномоченным внесено представление к уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе с требованием принести публичные извинения относительно распространения им языка вражды в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства.

По мнению уполномоченного, указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, так как способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в офисе омбудсмена уточнили, что согласно статье 68 Конституции Украины обязанностью каждого человека является не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

Статья 24 Основного закона, статья 7 Всеобщей декларации прав человека, статья 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокол №12 к Конвенции запрещают дискриминацию по любому признаку, а также предусматривают обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению.

Также запрет любых форм дискриминации установлен ​​статьей 6 закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине".

Напомним, конфликт случился после того, как 28 мая Николай Кулеба разместил в Facebook сообщение, в котором размышлял о рисках суррогатного материнства и, в частности, отметил: "Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники".

Затем Кулеба обновил свой пост, объяснив, что его в теме суррогатного материнства беспокоят возможные нарушения законодательства, а также нарушения из-за манипуляций и обманов прав детей.

После этого общественная организация "Альянс.Глобал" обратилась к уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой, а также к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой проверить сообщение Николая Кулебы на дискриминацию и подстрекательство к ненависти по признаку сексуальной ориентации, а также принять соответствующие меры и обнародовать публично свою позицию по инциденту.

Напомним, после скандала с детьми из отеля "Венеция" Кулеба выступил против суррогатного материнства в Украине.